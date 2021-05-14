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Путін: особи з вищого керівництва України активно працюють у Росії та Криму

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що багато осіб з вищого керівництва України володіють бізнесом в РФ і окупованому Криму. На його думку, це не корелюється з тим, що в Україні переслідують за економічні зв'язки з Москвою.

Таку заяву він зробив на нараді Ради безпеки РФ.

Зокрема, він, коментуючи справу Віктора Медведчука, зазначив, що в Україні нібито з політичних мотивів переслідують тих, хто працює з Росією в економічній сфері.

"Хоча багато хто, в тому числі особи з вищого політичного керівництва країни активно працюють протягом багатьох років в Росії і, до речі кажучи, в (окупованому, - ред.) Криму теж. І нічого, це вважається нормою", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін прокоментував домашній арешт Медведчука, заявивши, що це нібито зачистка політичного поля в Україні.

Він також підкреслив, що Україну перетворюють нібито на антипод Росії.

"Судячи з усього, і це дуже сумно, Україну повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь анти-Росію, на якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, що вимагатимуть особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації новини", - додав Путін.

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