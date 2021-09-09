Путин не исключает создания Союзного парламента с Беларусью

"Что касается политической интеграции, то такие задачи ставились в Союзном договоре с самого начала, когда он формировался в 1997 году, когда подписывался чуть позже", - заявил Владимир Путин.

В первую очередь, в рамках создания Союзного государства, Россия и Беларусь должны урегулировать вопросы экономического базиса, экономической основы и фундамента, чтобы продолжить двигаться дальше. Вероятно, что другие вопросы в будущем необходимо будет рассматривать на уровне Союзного парламента, однако Путин и Лукашенко пока не обсуждали этого.

"Мы исходим из того, что несмотря на все благородство этой цели по политической интеграции, нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке. Мы этих вопросов пока не обсуждали. Повторю ещё раз, полагаем, что прежде всего надо заняться экономикой, а все потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе, может быть, и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что такой может быть создан. Но для этого надо, что называется, подрасти", - заявил Путин.