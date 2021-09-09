Путін не виключає створення Союзного парламенту з Білоруссю

"Що стосується політичної інтеграції, то такі завдання ставилися в Союзну договорі з самого початку, коли він формувався в 1997 році, коли підписувався трохи пізніше", - заявив Володимир Путін.

В першу чергу, в рамках створення Союзної держави, Росія та Білорусь повинні урегулювати питання щодо економічного базису, економічної основи й фундаменту, аби продовжити рухатись далі. Ймовірно, що інші питання в майбутньому необхідно буде розглядати на рівні Союзного парламенту, однак Путін та Лукашенко поки що не обговорювали цього.

"Ми виходимо з того, що незважаючи на все благородство цієї мети по політичній інтеграції, потрібно спочатку створити економічний базис, економічну основу, фундамент для того, щоб рухатися далі, в тому числі і на політичному треку. Ми цих питань поки не обговорювали. Повторю ще раз, вважаємо, що перш за все треба зайнятися економікою, а все потім природним чином буде вимагати додаткового регулювання, в тому числі, може бути, і на рівні Союзного парламенту. Я не виключаю, що такий може бути створений. Але для цього треба, що називається, підрости", - заявив Путін.