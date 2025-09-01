ua en ru
Ердоган запросив Путіна до Туреччини, обговоривши ситуацію в Україні

Понеділок 01 вересня 2025 11:35
Ердоган запросив Путіна до Туреччини, обговоривши ситуацію в Україні
Автор: Ірина Глухова

Президент Туреччини Реджеп Ердоган та очільник Кремля Володимир Путін обговорили Україну та можливий візит диктатора до Туреччини. Це сталося на полях саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС) у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецькі та російські ЗМІ.

За даними турецьких ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Ердоган провів зустріч з російським диктатором та під час під час перемовин запросив Путіна відвідати Туреччину.

"Це залишається чинним. Ми незабаром бажаємо побачити вас у нашій країні", - сказав Ердоган.

Натомість Путін, як заявляє Кремль, на зустрічі "висловив упевненість, що особлива роль Туреччини у врегулюванні війни в Україні буде затребуваною й надалі".

Темами переговорів були ситуація в Україні та подальші шляхи дипломатичного врегулювання конфлікту.

Саміт ШОС

Нагадаємо, з 31 серпня до 1 вересня в китайському місті Тяньцзінь проходить саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). На нього запрошено понад 20 світових лідерів.

Зокрема, на саміт прибув російський диктатор Володимир Путін, де пробуде чотири дні. У Тяньцзіні його особисто зустрів китайський лідер Сі Цзіньпін.

У Китаї Путін зробив цинічну заяву про шлях до миру в Україні. Він стверджує, що війна проти України почалася не через напад Росії і вона триватиме до "усунення першопричин".

