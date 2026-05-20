Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Путін і Сі Цзіньпін зробили заяву, яка не сподобається Трампу

15:20 20.05.2026 Ср
2 хв
Що заявив російський диктатор та лідер КНР?
aimg Ірина Глухова
Фото: російський диктатор Володимир Путін та лідер КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін підписали декларацію про "багатополярний світовий порядок". Також вони розкритикували проєкт "Золотий купол" президента США Дональда Трампа.

Путін і Сі виступили проти плану Трампа

Після двосторонніх переговорів у Пекіні в середу, 20 травня було підписано спільну заяву обсягом 9935 слів, яка торкалася питань ядерної безпеки, Тайваню, а також коротшу спільну декларацію.

Загалом у межах візиту Путіна до КНР сторони підписали близько двох десятків угод у таких сферах, як економіка та торгівля, освіта, наука і технології. При цьому жодних значних угод між Росією та Китаєм укладено не було.

У спільній декларації Росія та Китай заявили, що спроби деяких країн домінувати у світових справах у дусі колоніальної епохи зазнали невдачі, але світ перебуває під загрозою повернення до "законів джунглів".

Путін та Сі заявили, що плани Трампа щодо протиракетної оборони "Золотий купол" загрожують стратегічній стабільності, і що Вашингтон вчинив безвідповідально, не працюючи над заміною знакового ядерного договору.

Газопровід - без прориву

Очікуваного анонсу щодо газопроводу "Сила Сибіру 2" не відбулося. Кремль підтвердив лише загальну домовленість - ціни, і графік ключові деталі будівництва досі не узгоджені.

Варто додати, що переговори щодо трубопроводу, який мав постачати російський газ до Китаю через Монголію, тривають уже роками.

Візит Путіна до Китаю

20 травня Сі Цзиньпін урочисто прийняв Путіна у Великій народній залі - той самий, де кілька днів тому зустрічав президента США Дональда Трампа.

Російський диктатор намагався підлеститися до господаря, використавши місцевий вислів: "Не бачили день, а ніби минуло три осені".

Сі Цзиньпін під час зустрічі висловився щодо війни в Ірані - закликав до її "швидкого завершення", щоб зменшити перебої з постачанням енергоносіїв.

Також китайський лідер заявив, що "міжнародна ситуація нестабільна та турбулентна".

Детальніше про візит глави Кремля до Китаю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

