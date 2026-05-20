Путін і Сі Цзіньпін зробили заяву, яка не сподобається Трампу

Путін і Сі виступили проти плану Трампа

Після двосторонніх переговорів у Пекіні в середу, 20 травня було підписано спільну заяву обсягом 9935 слів, яка торкалася питань ядерної безпеки, Тайваню, а також коротшу спільну декларацію.

Загалом у межах візиту Путіна до КНР сторони підписали близько двох десятків угод у таких сферах, як економіка та торгівля, освіта, наука і технології. При цьому жодних значних угод між Росією та Китаєм укладено не було.

У спільній декларації Росія та Китай заявили, що спроби деяких країн домінувати у світових справах у дусі колоніальної епохи зазнали невдачі, але світ перебуває під загрозою повернення до "законів джунглів".

Путін та Сі заявили, що плани Трампа щодо протиракетної оборони "Золотий купол" загрожують стратегічній стабільності, і що Вашингтон вчинив безвідповідально, не працюючи над заміною знакового ядерного договору.

Газопровід - без прориву

Очікуваного анонсу щодо газопроводу "Сила Сибіру 2" не відбулося. Кремль підтвердив лише загальну домовленість - ціни, і графік ключові деталі будівництва досі не узгоджені.

Варто додати, що переговори щодо трубопроводу, який мав постачати російський газ до Китаю через Монголію, тривають уже роками.