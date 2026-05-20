Путин и Си Цзиньпин сделали заявление, которое не понравится Трампу

Путин и Си выступили против плана Трампа

После двусторонних переговоров в Пекине в среду, 20 мая было подписано совместное заявление объемом 9935 слов, которое касалось вопросов ядерной безопасности, Тайваня, а также более короткую совместную декларацию.

Всего в рамках визита Путина в КНР стороны подписали около двух десятков соглашений в таких сферах, как экономика и торговля, образование, наука и технологии. При этом никаких значительных соглашений между Россией и Китаем заключено не было.

В совместной декларации Россия и Китай заявили, что попытки некоторых стран доминировать в мировых делах в духе колониальной эпохи потерпели неудачу, но мир находится под угрозой возвращения к "законам джунглей".

Путин и Си заявили, что планы Трампа по противоракетной обороне "Золотой купол" угрожают стратегической стабильности, и что Вашингтон поступил безответственно, не работая над заменой знакового ядерного договора.

Газопровод - без прорыва

Ожидаемого анонса по газопроводу "Сила Сибири 2" не произошло. Кремль подтвердил лишь общую договоренность - цены, и график ключевые детали строительства до сих пор не согласованы.

Стоит добавить, что переговоры по трубопроводу, который должен был поставлять российский газ в Китай через Монголию, продолжаются уже годами.