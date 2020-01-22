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Путин не хочет быть "наставником" из-за риска двоевластия в России

Новости » В мире     22.01.2020 - 19:42
Путин не хочет быть "наставником" из-за риска двоевластия в России
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент РФ отказался от такой идеи, отвечая на вопрос студентки, возможно ли введение в России должности министра-наставника по примеру Сингапура

Президент России Владимир Путин заявил, что появление в РФ института, стоящего над главой государства, будет "абсолютно губительно" для страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Путин отказался от такой идеи, отвечая на вопрос студентки, возможно ли введение в России должности министра-наставника по примеру Сингапура.

"То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Для такой страны, как Россия, это неприменимо", - сказал он в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

Необходимость введения такой должности студентка объяснила желанием обеспечить преемственность власти и устойчивость государства после того, как Путин покинет пост президента России.

Напомним, 15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию, заявив о необходимости внесение ряда изменений в Конституцию России, которые усиливают роль парламента в формировании правительства.

После выступления Путина премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Новым премьером был назначен Михаил Мишустин.

Как писало РБК-Украина, ранее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль.

Ранее российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле, куда 23 января приедут по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим.

Зеленский пока не уверен во встрече с Путиным в Израиле Кремль подтвердил запрос на встречу Зеленского с Путиным
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