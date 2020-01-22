Путін не хоче бути "наставником" через ризикк двовладдя в Росії

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент РФ відмовився від такої ідеї, відповідаючи на питання студентки, чи можливо введення в Росії посади міністра-наставника за прикладом Сінгапуру

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поява в РФ інституту, який стоїть над главою держави, буде "абсолютно згубним" для країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Путін відмовився від такої ідеї, відповідаючи на питання студентки, чи можливо введення в Росії посаді міністра-наставника за прикладом Сінгапуру.

"Те, що ви пропонуєте, буде підривати інститут президента. Для такої країни, як Росія, це не підходить", - сказав він в освітньому центрі "Сіріус" в Сочі.

Необхідність введення такої посади студентка пояснила бажанням забезпечити спадкоємність влади та стійкість держави після того, як Путін залишить посаду президента Росії.

Нагадаємо, 15 січня Путін виступив з посланням Федеральним зборам, заявивши про необхідність внесення низки змін в Конституцію Росії, які посилюють роль парламенту у формуванні уряду.

Після виступу Путіна прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оголосив про відставку уряду. Новим прем'єром був призначений Михайло Мішустін.

Як писало РБК-Украина, раніше помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков підтвердив, що Київ запросив зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним в ході візиту в Ізраїль.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим.