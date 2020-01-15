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Стало известно имя следующего премьер-министра России

Новости » Политика     15.01.2020 - 18:17
Стало известно имя следующего премьер-министра России
Фото: Михаил Мишустин (из открытых источников)

Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера

Новым премьер-министром России после отставки Дмитрия Медведева станет Михаил Мишустин. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Также сообщается, что сам Мишустин согласился возглавить правительство.

Отметим, Мишустин возглавлял российскую налоговую службу с 2010 года. До этого на государственной службе руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, а также Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости.

Российские СМИ сообщают, что Путин уже подписал указ об отставке правительства Медведва, который был премьером с 2012 года.

апомним, сегодня Путин выступил с посланием Федеральному собранию, заявив о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию России, которые усиливают роль парламента в формировании правительства.

После этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства, а Путин предложил ему пост заместителя главы Совета безопасности РФ.

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Новости Украины Владимир ПутинДмитрий МедведевПремьер-министрРоссийская Федерация
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