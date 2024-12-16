Путін не хоче закінчення війни, але готується до цього: пояснення дипломата

Російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну проти України. Але закінчення конфлікту можливе в разі серйозних поразок росіян.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.

На думку Веселовського, у Росії "добре діють" дипломатія і стратегічне мислення, тому план на випадок завершення війни в Москві вже підготували.

"Вони вже написали собі, і в Захарової (представника МЗС РФ Марії Захарової - ред.) є сценарій, як вона буде все пояснювати. Це не проблема. І воно з'явиться тоді, коли з'являться серйозні поразки російських військ на фронті", - додав він.

Веселовський підкреслив, що українські дрони і ще недосконалі ракети завдають Росії серйозної шкоди. І це вже помічає російське населення.

"Нещодавно пройшла фраза, яка мені сподобалася. Путін не хоче закінчення війни, але Путін готується до цього. І я в цю фразу вірю. Ознаки є, але потрібно більше з нашого боку", - зазначив дипломат.