Путін не хоче закінчення війни, але готується до цього: пояснення дипломата
Російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну проти України. Але закінчення конфлікту можливе в разі серйозних поразок росіян.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.
На думку Веселовського, у Росії "добре діють" дипломатія і стратегічне мислення, тому план на випадок завершення війни в Москві вже підготували.
"Вони вже написали собі, і в Захарової (представника МЗС РФ Марії Захарової - ред.) є сценарій, як вона буде все пояснювати. Це не проблема. І воно з'явиться тоді, коли з'являться серйозні поразки російських військ на фронті", - додав він.
Веселовський підкреслив, що українські дрони і ще недосконалі ракети завдають Росії серйозної шкоди. І це вже помічає російське населення.
"Нещодавно пройшла фраза, яка мені сподобалася. Путін не хоче закінчення війни, але Путін готується до цього. І я в цю фразу вірю. Ознаки є, але потрібно більше з нашого боку", - зазначив дипломат.
Завершення війни
Нагадаємо, на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США у ЗМІ з'являється дедалі більше чуток щодо можливості перемовин між Україною та Росією.
Зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск не виключає, що такі переговори можуть початися вже цієї зими.
Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак визнав, що позиція України поки що недостатньо сильна для переговорів із Росією.
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