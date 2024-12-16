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Путин не хочет окончания войны, но готовится к этому: объяснение дипломата

Киев, Понедельник 16 декабря 2024 20:59
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Путин не хочет окончания войны, но готовится к этому: объяснение дипломата Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Российский диктатор Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины. Но окончание конфликта возможно в случае серьезных поражений россиян.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.

По мнению Веселовского, в России "хорошо действуют" дипломатия и стратегическое мышление, поэтому план на случай завершения войны в Москве уже подготовили.

"Они уже написали себе, и у Захаровой (представителя МИД РФ Марии Захаровой - ред.) есть сценарий, как она будет все объяснять. Это не проблема. И оно появится тогда, когда появятся серьезные поражения русских войск на фронте", - добавил он.

Веселовский подчеркнул, что украинские дроны и еще несовершенные ракеты наносят России серьезный вред. И это уже замечает российское население.

"Недавно прошла фраза, которая мне понравилась. Путин не хочет окончания войны, но Путин готовится к этому. И я в эту фразу верю. Признаки есть, но нужно больше с нашей стороны", - отметил дипломат.

Завершение войны

Напомним, на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США в СМИ появляется все больше слухов о возможности переговоров между Украиной и Россией.

В частности, премьер Польши Дональд Туск не исключает, что такие переговоры могут начаться уже этой зимой.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак признал, что позиция Украины пока недостаточно сильная для переговоров с Россией.

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