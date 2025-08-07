ua en ru
Путін хоче не територій? NYT назвало основні вимоги Кремля до України

Москва, Четвер 07 серпня 2025 15:36
UA EN RU
Путін хоче не територій? NYT назвало основні вимоги Кремля до України Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін хоче зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, щоб схилити на свій бік. Проте головна вимога Кремля - це не територіальні поступки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Аналітики, які вивчають дії Путіна, вважають, що головною метою російського диктатора є, перш за все, забезпечення мирної угоди, яка досягне його "геополітичних цілей", а це не обов'язково завоювання певної території на полі бою.

Зазначається, що Путін зосереджений на тому, щоб заспокоїти Трампа та уникнути розриву з Вашингтоном.

Як пише NYT, поки залишається невідомими, про що говорили Путін та спецпредставник президента США Стів Віткофф у середу, 6 серпня, у Москві. Припускається, що диктатор міг натякнути на більшу гнучкість щодо українських територій, які окупувала Росія.

Деякі аналітики припустили, що Путін під час переговорів цього року сказав посланцям дотримуватися лише найжорсткішої позиції, щоб домогтися зустрічі з Трампом. Російські чиновники можуть сподіватися, що зустріч віч-на-віч дасть Путіну можливість схилити Трампа підтримати російську позицію, яку він називає "корінними причинами конфлікту".

Як зазначає видання, люди, близькі до Кремля, а також політичні аналітики, кажуть, що вимоги Путіна - недопущення України до НАТО з відмовою від подальшого розширення альянсу, обмежити українські військові можливості та закласти основу для більш дружнього до Москви уряду в Києві.

За словами співрозмовників NYT, для диктатора важливіші ці вимоги, ніж конкретика того, яку територію зрештою контролює Росія.

Можлива зустріч Трампа, Зеленського і Путіна

Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Москву, де провів тригодинну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп назвав зустріч продуктивною. За даними NYT, він нібито має намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Вже сьогодні помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що Росія і США домовились про проведення найближчими днями зустрічі Трампа і Путіна, зокрема, вже визначили місце. Сам диктатор заявив, що така зустріч може відбутися в ОАЕ.

За словами Зеленського, учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів - два двосторонні формати та один тристоронній.

