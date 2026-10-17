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Путін хоче розмістити балістику в Білорусі: це загроза для заходу України, - Зеленський

15:32 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Путін хоче розмістити балістику в Білорусі: це загроза для заходу України, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін досі намагається втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України. Наразі глава Кремля має новий план, як цього добитися.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в коментарі журналістам, повідомляє РБК-Україна.

За словами глави держави, загроза ударів і збільшення атак на західну частину країни досі зберігається.

"Чи готується до цього РФ? Я думаю, так. Чому вони втягують Білорусь постійно, тому що нам відомо, що вони розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоб користуватись цим коридором для дронів. Цього їм замало", - наголосив Зеленський.

Як пояснив президент, Кремлю потрібна підтримка білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб на території Білорусі були розташовані інші види зброї, зокрема й балістики.

"Безумовно, розташування балістики в Білорусі - це загроза буде передусім західній частині нашої держави. Такі думки у Путіна є. Пле це пряме втягування Білорусі в цю війну", - попередив Зеленський.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

24 лютого 2022 року російські війська атакували Україну, зокрема з території Білорусі. Звідти вони наступали на Київську область. Росія використовувала білоруські аеродроми, військові об'єкти та повітряний простір для атак по Україні.

Також відомо, що режим Лукашенка надає Москві матеріально-технічну підтримку, зокрема можливість ремонтувати техніку та використовувати білоруську інфраструктуру.

Попри це, досі білоруські збройні сили офіційно не вступили у війну проти України як сторона бойових дій.

За даними української влади, на території Білорусі розміщують обладнання, яке допомагає керувати російськими ударними дронами. Також білоруські підприємства постачають Росії техніку та компоненти для озброєння.

Нагадаємо, нещодавно в ДПСУ розкрили роль Білорусі в атаці російських дронів поблизу "Ягодина".

Також стало відомо, що Білорусь звинуватила Україну в навмисній атаці на вантажівку в Брянській області.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін Білорусь Війна Росії проти України
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