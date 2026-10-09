ua en ru
Пт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Білорусь звинуватила Україну в навмисній атаці на вантажівку в Брянській області

18:30 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Білорусь звинуватила Україну в навмисній атаці на вантажівку в Брянській області Фото: білоруський диктатор Олександр Лукашенко (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Мінськ розглядає атаку дрона на вантажівку в Брянській області Росії як навмисний крок з боку України. Через цей інцидент до МЗС Білорусі викликали українського дипломата.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Руслан Варанков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

За даними білоруської сторони, 8 жовтня у Брянській області РФ безпілотник атакував вантажний автомобіль із білоруською реєстрацією.

Внаслідок вибуху важкі поранення отримала громадянка Білорусі. Жінку госпіталізували, їй знадобилася хірургічна операція, що включала ампутування кінцівок. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу.

МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах України та вручило йому ноту протесту.

У Мінську стверджують, що приналежність вантажівки була очевидною, тому розцінюють подію як навмисну дію.

"Українську сторону застережено від повторення подібних дій. Наголошено, що відповідальність за їхні наслідки повністю лягає на владу України. Білорусь зберігає за собою право на адекватні заходи реагування", - заявив речник МЗС Руслан Варанков.

Білоруська сторона закликала припинити кроки, які нібито призводять до ескалації ситуації.

Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби України, ворожий удар безпілотниками неподалік пункту пропуску "Ягодин" відбувся за прямої допомоги білоруської сторони.

Для підживлення сигналу та наведення російських дронів Білорусь знову ввімкнула свої ретранслятори.

У ДПСУ зазначають, що це не поодинокий випадок - Мінськ періодично надає свій повітряний простір та технічну інфраструктуру для супроводу російських БПЛА.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Білорусь Україна Атака дронів Дипломатичні відносини
Новини
Трамп надав вказівки Віткоффу і Кушнеру перед зустріччю з українською делегацією, - ЗМІ
Трамп надав вказівки Віткоффу і Кушнеру перед зустріччю з українською делегацією, - ЗМІ
Аналітика
Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках
Анастасія Рокитна, Юлія Акимова Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках