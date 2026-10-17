Путин хочет разместить баллистику в Беларуси: это угроза для запада Украины, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины. Сейчас у главы Кремля есть новый план.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина .

По словам главы государства, угроза ударов и усиления атак на западную часть страны сохраняется до сих пор.

"Готовится ли к этому РФ? Я думаю, да. Почему они постоянно втягивают Беларусь? Потому что нам известно, что они размещают ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать этот коридор для дронов. Этого им мало", - подчеркнул Зеленский.

Как пояснил президент, Кремлю нужна поддержка белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы разместить на территории Беларуси другие виды вооружений, в том числе баллистические ракеты.

"Безусловно, размещение баллистики в Беларуси - это угроза прежде всего для западной части нашего государства. Такие мысли у Путина есть. Плюс это прямое втягивание Беларуси в эту войну", - предупредил Зеленский.

Роль Беларуси в войне России против Украины

24 февраля 2022 года российские войска атаковали Украину, в том числе с территории Беларуси. Оттуда они наступали на Киевскую область. Россия использовала белорусские аэродромы, военные объекты и воздушное пространство для нанесения ударов по Украине.

Кроме того, режим Лукашенко оказывает Москве материально-техническую поддержку, в частности дает возможность ремонтировать военную технику и использовать белорусскую инфраструктуру.

Несмотря на это, белорусские вооруженные силы до сих пор официально не вступили в войну против Украины в качестве непосредственной стороны боевых действий.

По данным украинских властей, на территории Беларуси размещают оборудование, которое помогает управлять российскими ударными дронами. Кроме того, белорусские предприятия поставляют России технику и компоненты для производства вооружений.