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В ДПСУ розкрили роль Білорусі в атаці російських дронів поблизу "Ягодина"

15:56 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
В ДПСУ розкрили роль Білорусі в атаці російських дронів поблизу "Ягодина" Фото: Андрій Демченко (dpsu.gov.ua)
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Удар ворожих дронів поблизу ПП "Ягодин" відбувся за сприяння Білорусі, яка знову увімкнула ретранслятори для підживлення сигналу безпілотників.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, білоруська сторона надає активну допомогу Росії під час обстрілів України. Для цього на її території вмикають ретранслятори, які підживлюють сигнал для російських безпілотників.

"Заходячи з території Росії, далі вони тримаються близько кордону з Білоруссю для того, щоб отримувати такий сигнал і мати можливість більш глибоко зайти на територію України, зокрема на західні області: Рівненщину, Волинь, Львівщину", - пояснив Демченко.

Він уточнив, що атака у напрямку пункту пропуску "Ягодин" також здійснювалася саме за такої підтримки.

Ситуація на кордоні

Демченко зауважив, що раніше Білорусь отримала попередження від президента України про неприпустимість допомоги агресору через використання ретрансляторів. Після цього білоруська сторона тимчасово вимикала це обладнання, однак зараз знову його задіяла.

Водночас у ДПСУ запевнили, що попри постійну загрозу з білоруського напрямку, безпосередніх ознак формування сухопутного угруповання поки не фіксують.

"Зараз нарощення якогось ударного угруповання, яке б було поряд нашого кордону і було б готове здійснити вторгнення, немає", - підкреслив Демченко.

Що відомо про російський удар

Нагадаємо, 13 вересня російські війська завдали удару по автозаправній станції та пасажирському потягу на залізничній станції "Ягодин" у Волинській області, неподалік українсько-польського кордону.

Один із російських дронів влучив у локомотив поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Серед пасажирів були радники з питань безпеки кількох країн ЄС, а також колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Зазначимо, інцидент спричинив гостру реакцію Варшави. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду та заявив про можливість швидкого вторгнення Росії на територію країни.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російський диктатор у відчаї наказав обстріляти пасажирський потяг на кордоні з Польщею. Він додав, що це не налякало НАТО і допомога Україні продовжиться.

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