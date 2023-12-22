Путін хоче направити мігрантів до ЄС за допомогою авіакомпанії в Туреччині, - Bild

Білоруська влада оголосила, що турецька чартерна авіакомпанія Southwind Airlines вводить прямі рейси між найбільшими містами двох країн.

Перевага авіакомпанії перед державною авіакомпанією "Белавія" білоруського диктатора Олександра Лукашенка полягає в тому, що вона швидше літатиме.

Авіакомпанія Southwind Airlines, що базується в Антальї (Туреччина), була заснована незабаром після російського вторгнення в Україну. Три літаки і більша частина персоналу належать російській авіакомпанії Nordwind Airlines, що базується в Москві.

Зазначається, що авіакомпанія допомагає РФ обходити санкції, а в Польщі впевнені, що вона необхідна особисто російському диктатору Володимиру Путіну.

Авіакомпанія може почати посилати мігрантів до Європи

У МВС Польщі впевнені, що існує позамежний потенціал для цілеспрямованої контрабанди нелегальних біженців до Західної Європи через нову авіакомпанію.

Bild спирається на звіти Кабінету безпеки Польщі. Там вважають, що Росія і Білорусь активізують свою гібридну операцію, покликану посилити міграцію і, отже, політичну кризу в західних країнах - особливо в Німеччині.

"В арабських соціальних мережах було зазначено, що Німеччина запровадить суворіші правила надання притулку та кордонів", - пише видання.

Тому польська влада очікує свого роду ажіотажу - як на кордоні, так і через нову турецьку авіакомпанію. Вона може робити зупинку в Польщі.

Міграційна криза на кордоні Фінляндії та РФ

Нагадаємо, 30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні та може продовжити її закриття.

13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову закрили.