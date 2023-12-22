Путин хочет направить мигрантов в ЕС с помощью авиакомпании в Турции, - Bild

Белорусские власти объявили, что турецкая чартерная авиакомпания Southwind Airlines вводит прямые рейсы между крупнейшими городами двух стран.

Преимущество авиакомпании перед государственной авиакомпанией "Белавия" белорусского диктатора Александра Лукашенко заключается в том, что она будет быстрее летать.

Авиакомпания Southwind Airlines, базирующаяся в Анталье (Турция), была основана вскоре после российского вторжения в Украину. Три самолета и большая часть персонала принадлежат российской авиакомпании Nordwind Airlines, базирующейся в Москве.

Отмечается, что авиакомпания помогает РФ обходить санкции, а в Польше уверены, что она необходима лично российскому диктатору Владимиру Путину.

Авиакомпания может начать посылать мигрантов в Европу

В МВД Польши уверены, что существует запредельный потенциал для целенаправленной контрабанды нелегальных беженцев в Западную Европу через новую авиакомпанию.

Bild опирается на отчеты Кабинета безопасности Польши. Там считают, что Россия и Беларусь активизируют свою гибридную операцию, призванную усилить миграцию и, следовательно, политический кризис в западных странах - особенно в Германии.

"В арабских социальных сетях было отмечено, что Германия введет более строгие правила предоставления убежища и границ", - пишет издание.

Поэтому польские власти ожидают своего рода ажиотажа - как на границе, так и через новую турецкую авиакомпанию. Она может делать остановку в Польше.

Миграционный кризис на границе Финляндии и РФ

Напомним, 30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова закрыли.