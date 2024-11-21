Путін грає у ядерну азартну гру. В ЄС відреагували на удар міжконтинентальною ракетою

"Ми, безумовно, відстежуємо повідомлення про те, що Росія скористалася міжконтинентальною балістичною ракетою проти цілі або цілей в Україні... Очевидно, що така атака або атаки могли б стати чіткою ознакою ескалації зі сторони Путіна", - заявив речник.

Спікер підкреслив, що європейські країни неодноразово отримували очевидні сигнали про наміри Кремля загострити ситуацію. Володимир Путін розпочав цю ескалацію, організувавши продовольчу та енергетичну кризу. Нині він прагне використовувати голод і зиму як інструменти тиску, здійснюючи атаки на енергетичні об’єкти та цивільну інфраструктуру України за допомогою безпілотників, керованих бомб і ракет. Окрім цього, продовжується цілеспрямований терор проти мирних жителів.

"Він (Путін, - ред.) знову робить ставку у ядерній грі із нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії. Він привів північнокорейських солдатів на європейську землю. Все це є чіткою ознакою його бажання до ескалації, а не волі знайти шляхи до миру. Тож якщо вони (росіяни – ред.) дійсно скористалися міжконтинентальною ракетою, це буде якісною зміною у підходах Путіна та чіткою ознакою ескалації", - додав Стано.

Атаки на Україну

Вранці 21 листопада, Росія здійснила ракетний обстріл міста Дніпро, використовуючи різні типи ракет:

із Астраханської області була випущена міжконтинентальна балістична ракета;

із Тамбовської області – аеробалістична ракета типу Х-47М2 «Кинджал»;

із Волгоградської області – сім крилатих ракет моделі Х-101.

Під час повітряного бою сили протиповітряної оборони України змогли знищити шість крилатих ракет Х-101.

У результаті обстрілу в Дніпрі зазнали пошкоджень промисловий об’єкт і центр реабілітації для людей з інвалідністю.