Путин играет в ядерную азартную игру. В ЕС отреагировали на удар межконтинентальной ракетой

"Мы, безусловно, отслеживаем сообщения о том, что Россия воспользовалась межконтинентальной баллистической ракетой против цели или целей в Украине... Очевидно, что такая атака или атаки могли бы стать четким признаком эскалации со стороны Путина", - заявил спикер.

Спикер подчеркнул, что европейские страны неоднократно получали очевидные сигналы о намерениях Кремля обострить ситуацию. Владимир Путин начал эту эскалацию, организовав продовольственный и энергетический кризис. Сейчас он стремится использовать голод и зиму как инструменты давления, осуществляя атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру Украины с помощью беспилотников, управляемых бомб и ракет. Кроме этого, продолжается целенаправленный террор против мирных жителей.

"Он (Путин, - ред.) снова делает ставку в ядерной игре с недавно обновленной ядерной доктриной России. Он привел северокорейских солдат на европейскую землю. Все это является четким признаком его желания к эскалации, а не воли найти пути к миру. Поэтому если они (россияне - ред.) действительно воспользовались межконтинентальной ракетой, это будет качественным изменением в подходах Путина и четким признаком эскалации", - добавил Стано.

Атаки на Украине

Утром 21 ноября, Россия осуществила ракетный обстрел города Днепр, используя различные типы ракет:

из Астраханской области была выпущена межконтинентальная баллистическая ракета;

из Тамбовской области - аэробаллистическая ракета типа Х-47М2 "Кинжал";

из Волгоградской области - семь крылатых ракет модели Х-101.

Во время воздушного боя силы противовоздушной обороны Украины смогли уничтожить шесть крылатых ракет Х-101.

В результате обстрела в Днепре получили повреждения промышленный объект и центр реабилитации для людей с инвалидностью.