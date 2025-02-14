Путін готується оголосити про "перемогу", попри реальний стан справ, - Гегсет

Можливі переговори між Україною та Росією

Нагадаємо, вчора, 13 лютого, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та Штатів на Мюнхенській конференції з безпеки, але пізніше виявилось, що російським представникам не надавали акредитацію, у зв'язку з чим вони не будуть присутні на заході.

Тим часом спеціальний представник Штатів по Україні й Росії Кіт Келлог наголосив, що Зеленський та Путін повинні провести переговори. Також він відзначив, що заяви Кремля про нібито нелегітимність українського лідера не спрацюють.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Путіну перед можливими переговорами щодо повномасштабної війни доведеться показати, що він більше не бажає знищити Україну.

Водночас Зеленський наголосив, що поки що зарано говорити про укладення мирної угоди між Україною і Росією. Українцям потрібна підтримка США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.