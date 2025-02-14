Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел, - Хегсет

Возможные переговоры между Украиной и Россией возможны

Напомним, вчера, 13 февраля, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и Штатов на Мюнхенской конференции по безопасности, но позже оказалось, что российским представителям не предоставляли аккредитацию, в связи с чем они не будут присутствовать на мероприятии.

Между тем специальный представитель Штатов по Украине и России Кит Келлог отметил, что Зеленский и Путин должны провести переговоры. Также он отметил, что заявления Кремля о якобы нелегитимности украинского лидера не сработают.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Путину перед возможными переговорами по полномасштабной войне придется показать, что он больше не желает уничтожить Украину.

В то же время Зеленский отметил, что пока рано говорить о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией. Украинцам нужна поддержка США.

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