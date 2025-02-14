Зеленський: мови про мирну угоду з Росією поки що немає

Поки що зарано говорити про укладення мирної угоди між Україною і Росією. Українцям потрібна підтримка США.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки .

"Сьогодні про мирну угоду не йдеться, на жаль. Тому що війна вже три роки, багато смертей, багато руйнувань, насамперед життів. Усе це приніс Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) і тільки він", - зазначив глава держави.

Він додав, що не потрібно "шукати посередництва" між Україною і главою Кремля. Україні зараз потрібна тверда підтримка з боку США та президента Дональда Трампа.

"Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені, тому що це Мюнхен і тут немає президента. І ми пам'ятаємо, які тут речі були підписані колись (ідеться про Мюнхенську угоду, у рамках якої Чехословаччина передавала нацистській Німеччині Судетську область - ред.). Я таких речей не повторю", - заявив Зеленський.

За його словами, мирна угода має являти собою план про завершення війни, який має бути підтриманий Україною і США. Також важлива роль країн Європи, оскільки йдеться про гарантії безпеки - головний момент у будь-якому документі про закінчення війни.

Зеленський уточнив, що Україні дуже важливий голос Європи за столом переговорів, оскільки незабаром країна стане повноправною частиною Євросоюзу.