Зеленський: мови про мирну угоду з Росією поки що немає
Поки що зарано говорити про укладення мирної угоди між Україною і Росією. Українцям потрібна підтримка США.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки.
"Сьогодні про мирну угоду не йдеться, на жаль. Тому що війна вже три роки, багато смертей, багато руйнувань, насамперед життів. Усе це приніс Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) і тільки він", - зазначив глава держави.
Він додав, що не потрібно "шукати посередництва" між Україною і главою Кремля. Україні зараз потрібна тверда підтримка з боку США та президента Дональда Трампа.
"Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені, тому що це Мюнхен і тут немає президента. І ми пам'ятаємо, які тут речі були підписані колись (ідеться про Мюнхенську угоду, у рамках якої Чехословаччина передавала нацистській Німеччині Судетську область - ред.). Я таких речей не повторю", - заявив Зеленський.
За його словами, мирна угода має являти собою план про завершення війни, який має бути підтриманий Україною і США. Також важлива роль країн Європи, оскільки йдеться про гарантії безпеки - головний момент у будь-якому документі про закінчення війни.
Зеленський уточнив, що Україні дуже важливий голос Європи за столом переговорів, оскільки незабаром країна стане повноправною частиною Євросоюзу.
Заяви Трампа про мирну угоду
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зазначав, що він вважає ймовірним укладення мирної угоди між Росією та Україною.
При цьому спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог допускав мирну угоду, в рамках якої Україна втратить свої території. Але їй не обов'язково буде це визнавати.
Також глава Пентагону Піт Гегсет зазначав, що мир між Україною і Росією буде "своєрідною демаркацією", яка не влаштовуватиме жодну зі сторін.
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