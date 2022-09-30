Путін готує звернення про анексію після псевдореферендумів: що чекати від Кремля

Час та місце

Церемонія пройде в Георгіївській залі Кремля о 15:00 за київським часом. За словами прес-секретаря Дмитра Пєскова, після неї планується "об'ємний виступ Путіна". На захід вже запросили депутатів та інших гостей.

Також відомо, що на церемонії будуть представники окупаційної влади непідконтрольних Україні частин Донецької, Херсонської, Запорізької та Луганської областей. Крім того, вони проведуть зустріч із російським президентом.

"Президент Росії Володимир Путін проведе зустріч із главами "звільнених територій" 30 вересня в Москві, коли будуть підписані договори про їх вступ до складу РФ", - уточнив Пєсков.

Процедура анексії

Для включення до складу Російської Федерації нових територій є відповідна процедура. Спочатку необхідно визнати нібито "незалежність" Херсонської та Запорізької областей, як у випадку із Кримом та окремими районами Донецької та Луганської областей. Після цього підписуються договори, які потім відправлять на експертизу Конституційного суду РФ.

Остаточне рішення мають схвалити Держдума та Рада Федерації, після чого його оголосить сам Володимир Путін. Передбачається, що парламент може провести своє засідання щодо цього питання на початку жовтня.

Як це було з Кримом

З моменту введення російських військ на півострів у 2014 році до анексії пройшло близько місяця. Перші підрозділи було перекинуто до Криму після 20 лютого, підрозділи без знаків роспізнавання блокували українські військові частини та захоплювали органи влади у Сімферополі та Севастополі. З 27 лютого "зелені чоловічки" розпочали активне захоплення всього півострова.

Потім 1 березня заднім числом Рада Федерації задовольнила прохання Путіна про дозвіл на використання російських військ на території України. У результаті Крим було захоплено практично без спротиву.

Далі 16 березня пройшов так званий "референдум" про приєднання до Росії, формально процес завершився вже 18 березня, коли Путін підписав відповідні договори та створив на півострові два нових суб'єкти федерації. Дата 26 березня 2014 року вважається датою остаточного військового оволодіння територією. Останні українські підрозділи вийшли із Криму 28 лютого.

Усі території - у "Кримський федеральний округ"

За даними російських ЗМІ, після анексії на окупованих територіях України хочуть створити так званий "Кримський федеральний округ", який може очолити колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Очікується, що рішення буде ухвалено найближчим часом, і воно буде позитивним.

Зазначимо, раніше "Медуза" з посиланням на джерела в Кремлі писало про те, що Путін любить Рогозіна за старанність та показний патріотизм.

Реакції на майбутню анексію

Україна

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, сьогоднішня церемонія буде черговим "фрік-шоу", позбавленим будь-якого юридичного змісту.

"Кремлівське фрік-шоу". Анонсована "церемонія входження" немає жодного юридичного сенсу. Тому що суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається. Не витрачайте час на віртуальну ru-адженду. Реальне життя буде цікавішим: контрнаступ, деокупація, трибунал", - написав він у своєму Twitter.

Європейський союз

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив фіктивні референдуми на захоплених територіях України та заявив, що Євросоюз ніколи їх не визнає.

"Росія має на меті змінити міжнародно визнані кордони України силовим шляхом, що є явним та серйозним порушенням Статуту ООН. Їх результат мізерний і не може мати жодних правових наслідків", - заявив він.

ООН

Генеральний секретар організації Антоніу Гутеріш зазначив, що рішення Росії анексувати нові території порушує Статут ООН і не може бути визнано міжнародною спільнотою.

"Росія - один з п'яти постійних членів Ради безпеки - несе особливу відповідальність за дотримання Статуту. Будь-яке рішення про продовження анексії української території не матиме юридичної сили і заслуговує на засудження", - підкреслив він.

Він також поклав на Москву відповідальність за подальшу ескалацію у війні проти України.

"Анексії немає місця в сучасному світі, і вона не може бути визнана. Позиція ООН повністю віддана суверенітету, єдності, незалежності України", - додав Гутеріш.

США

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив "референдуми" і назвав їх марною спробою замаскувати нове захоплення українських земель.

"Для зрозумілості: "результати" були організовані в Москві і не відображають свободу народу України", - додав він.