Анексія Росією українських територій не може бути визнана, - генсек ООН

Плани Росії щодо анексії тимчасово окупованих українських територій порушують статут ООН і не можуть бути визнані міжнародною спільнотою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша під час брифінгу .

Він нагадав, що, згідно з рішенням Генасамблеї ООН, територія будь-якої держави не має бути об'єктом зазіхань з боку іншої держави внаслідок застосування сили чи загрози силою.

"Росія - один з п'яти постійних членів Ради безпеки - несе особливу відповідальність за дотримання статуту. Будь-яке рішення про продовження анексії української території не матиме юридичної сили і заслуговує на засудження", - підкреслив Гутерреш.

За його словами, такі дії Кремля прямо суперечать цілям та принципам ООН і вони є небезпечною ескалацією у війні Росії проти України.

"Анексії немає місця в сучасному світі, і вона не може бути визнана. Позиція ООН повністю віддана суверенітету, єдності, незалежності України", - зазначив генсек ООН.

Оновлено 20:35

Президент України Володимир Зеленський подякував Гутеррешу за таку позицію.

"Ціную чітку позицію генсекретаря ООН щодо злочинного наміру Росії незаконно анексувати нові українські землі: такі дії не матимуть жодної юридичної сили, вони грубо порушують цілі та принципи статуту ООН і не будуть визнані світом", - написав президент у себе у Twitter.