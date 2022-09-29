Фальшиві "референдуми" є новою спробою захоплення земель в Україні, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив "референдуми" в Україні, які провела РФ на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Фальшиві референдуми Кремля - це марна спроба замаскувати те, що рівнозначно новій спробі захоплення земель в Україні", - заявив Блінкен. За його словами, ця спроба захоплення земель є незаконною та порушує міжнародне право. "Для ясності: "результати" було організовано у Москві і не відображають волю народу України", - додав держсекретар.