Путін готує собі інформаційне алібі для ударів по енергетиці України, - ЦПД

"Путін, на жаль, готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці. У Пекіні він заявив, що Росія "ніколи не била по енергетиці", а лише завдає ударів у відповідь на українські атаки нафтової галузі", - зазначив Коваленко.

Він звернув увагу, що така заява Путіна - чиста брехня. Оскільки з 2022 року російські окупанти регулярно атакують українську енергетику. Таким чином РФ воює проти цивільних.

Примітно, що атаки ворога на енергетичні об'єкти відбуваються тоді, коли відбувається підготовка до опалювального сезону, а також безпосередньо взимку.

Коваленко наголосив, що цього року удари росіян по енергетичних об'єктах і зовсім не припинялися в тих регіонах, які межують із РФ.

"Зараз Путін намагається прикривати свої нинішні удари і бреше про відповідальність за НПЗ, хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику, і ніколи їх не припиняли", - додав він.

Керівник ЦПД уточнив, що Путін регулярно бере участь в інформаційних операціях РФ. Він спробував перекласти відповідальність за подальший терор на самих українців.