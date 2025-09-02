UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Путін готує собі інформаційне алібі для ударів по енергетиці України, - ЦПД

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни можуть відновити масовані удари по енергетичних об'єктах України. Глава Кремля Володимир Путін уже готує для цього інформаційне алібі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

"Путін, на жаль, готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці. У Пекіні він заявив, що Росія "ніколи не била по енергетиці", а лише завдає ударів у відповідь на українські атаки нафтової галузі", - зазначив Коваленко.

Він звернув увагу, що така заява Путіна - чиста брехня. Оскільки з 2022 року російські окупанти регулярно атакують українську енергетику. Таким чином РФ воює проти цивільних.

Примітно, що атаки ворога на енергетичні об'єкти відбуваються тоді, коли відбувається підготовка до опалювального сезону, а також безпосередньо взимку.

Коваленко наголосив, що цього року удари росіян по енергетичних об'єктах і зовсім не припинялися в тих регіонах, які межують із РФ.

"Зараз Путін намагається прикривати свої нинішні удари і бреше про відповідальність за НПЗ, хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику, і ніколи їх не припиняли", - додав він.

Керівник ЦПД уточнив, що Путін регулярно бере участь в інформаційних операціях РФ. Він спробував перекласти відповідальність за подальший терор на самих українців.

 

Атака на Чорноморськ

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня російські окупанти вдарили дронами по Чорноморську Одеської області. Унаслідок атаки в місті зникло світло.

При цьому систему водоканалу довелося перемкнути на генератори.

У ДТЕК уточнили, що цілями РФ стали чотири енергетичні об'єкти в Одеській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВійна в УкраїніВимкнення світла