Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Путин готовит себе информационное алиби для ударов по энергетике Украины, - ЦПД

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне могут возобновить массированные удары по энергетическим объектам Украины. Глава Кремля Владимир Путин уже готовит для этого информационное алиби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

"Путин, к сожалению, готовит себе информационное алиби для ударов по украинской энергетике. В Пекине он заявил, что Россия "никогда не била по энергетике", а лишь наносит ответные удары на украинские атаки нефтяной отрасли", - отметил Коваленко. 

Он обратил внимание, что такое заявление Путина - чистая ложь. Поскольку с 2022 года российские оккупанты регулярно атакуют украинскую энергетику. Таким образом РФ воюет против гражданских. 

Примечательно, что атаки врага на энергетические объекты происходят тогда, когда проходит подготовка к отопительному сезону, а также непосредственно зимой. 

Коваленко подчеркнул, что в этом году удары россиян по энергетическим объектам и вовсе не прекращались в тех регионах, которые граничат с РФ. 

"Сейчас Путин пытается прикрывать свои нынешние удары и лжет об ответе за НПЗ, хотя россияне первыми начали войну, атаки на энергетику, и никогда их не прекращали", - добавил он. 

Руководитель ЦПД уточнил, что Путин регулярно участвует в информационных операциях РФ. Он попытался переложить ответственность за дальнейший террор на самих украинцев. 

Атака на Черноморск

Напомним, в ночь на 31 августа российские оккупанты ударили дронами по Черноморску Одесской области. В результате атаки в городе пропал свет.

При этом систему водоканала пришлось переключить на генераторы.

В ДТЭК уточнили, что целями РФ стали четыре энергетических объекта в Одесской области.

Владимир ПутинВойна в УкраинеОтключение света