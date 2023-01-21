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Путін готує населення до довготривалої війни проти України, - розвідка

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін готує своє населення до життя у стані війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За його словами, для Росії та злочинного режиму Путіна затяжна війна - це все, що триває більше трьох днів, за які планувалось "взяти Київ, повалити законний уряд і підняти російську триколорну ганчірку".

"Росія справді сьогодні публічно вже дозріла до того, щоб готувати своє населення до життя у стані війни. Путін розуміє, що назад дороги немає і власне поки триває ця війна, тримається його режим і його оточення має можливість заробляти, відправляючи на забій своїх ще громадян", - розповів Юсов.

При цьому він підкреслив, що у України та всього вільного світу абсолютно інше завдання - якомога швидше зупинити війну. А зупинити її можна шляхом перемоги України та відвоюванням наших території до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, притягненням злочинців до відповідальності, виплатою репарацій і реформацією РФ до стану, коли вона не буде нести загрозу всьому людству.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що РФ готується до затяжної війни в Україні, а Путін планує нові наступи.

Тим часом CNN повідомляло, що тепла зима позбавила Росію одного з головних "козирів" та передбачуваних важелів тиску у війні проти України.

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