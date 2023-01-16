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Тепла зима в Європі позбавила Путіна одного з головних "козирів" у війні, - CNN

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Лондон, Понеділок 16 січня 2023 10:49
Тепла зима в Європі позбавила Путіна одного з головних "козирів" у війні, - CNN Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Тепла зима в Європі позбавила Росію та очільника Кремля Володимира Путіна одного з головних "козирів" та передбачуваних важелів тиску у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання зазначає, що з початку моменту російського вторгнення європейські уряди непокоїло питання, чи може Москва повністю перекрити газ. Російський диктатор розраховував, що газовий шантаж мав пом'якшити антиросійські санкції та підтримку України. За його планом, європейці могли б збунтуватися через холод та вимагати послаблення санкцій.

даному випадку Росія прагнула використати зиму, щоб збільшити силу іншого інструменту у своєму ящику: енергетичної зброї. Росія розраховувала, що зимові морози приведуть до тями Європу і переконають громадськість по всьому континенту в тому, що підтримка України не варта болю в їхньому гаманці", - пояснив старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлс.

Проте плани Кремля зірвала погода, оскільки Європа поки що переживає теплу зиму. Це дозволило скоротити споживання газу, що своєю чергою позбавило Путіна одного з головних "козирів".

Що далі чекає на Європу

Експерти зазначають, що в Європі зараз є вікно можливостей, щоб зменшити залежність від російського газу. Це може відіграти вирішальну роль у підтримці єдиного фронту Заходу, доки війна затягується.

Європейські чиновники попереджають, що просто запасати газ замало, треба більше працювати над ефективністю. Уряди країн ЄС часто піддаються критиці через те, що більше уваги приділяють контролю за цінами на газ, замість інвестувати в довгострокові заходи.

На думку експертів, Європі потрібно звернути більше уваги на відновлювані джерела енергії та будувати сховища для зрідженого природного газу.

Нагадаємо, раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Європі цієї зими вдалося уникнути енергетичної кризи через теплу погоду, а Путіну не вдалося використати газ як зброю.

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