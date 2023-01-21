Путин готовит россиян к затяжной войне против Украины, - разведка

По его словам, для России и преступного режима Путина затяжная война - это все, что длится больше трех дней, за которые планировалось "взять Киев, свергнуть законное правительство и поднять российскую триколорную тряпку".

"Россия действительно сегодня публично уже созрела для того, чтобы готовить свое население к жизни в состоянии войны. Путин понимает, что назад дороги нет и, собственно, пока продолжается эта война, держится его режим и у его окружения есть возможность зарабатывать, отправляя на убой своих еще граждан" ", – рассказал Юсов.

При этом он подчеркнул, что у Украины и всего свободного мира совершенно другая задача - как можно скорее остановить войну. А остановить ее можно путем победы Украины и отвеиванием нашей территории до международно признанных границ по состоянию на 1991 год, привлечением преступников к ответственности, выплатой репараций и реформацией РФ до состояния, когда она не будет представлять угрозу всему человечеству.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что РФ готовится к затяжной войне в Украине, а Путин планирует новые наступления.

Тем временем CNN сообщало, что теплая зима лишила Россию одного из главных "козырей" и предполагаемых рычагов давления в войне против Украины.

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