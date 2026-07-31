Путін готує масштабну чистку в Криму, - АТЕШ

Інсайдери партизанського руху "АТЕШ" в окупаційній адміністрації півострова дізналися про нові плани Кремля.

За їхніми словами, Путін планує усунути Аксьонова, попри те, що той обіймає посаду вже понад 12 років.

"Саме на нього планують покласти всю відповідальність за гуманітарну катастрофу, що насувається, та провали в забезпеченні Криму", - пояснили партизани.

Таким чином глава Кремля хоче знизити рівень соціальної напруги та стримати зростаюче невдоволення владою серед місцевого населення.

На думку партизанів, Путін розраховує, що масштабна кадрова чистка допоможе йому впоратися із ситуацією, яка склалася.

В "АТЕШ" вважають, що російський диктатор планує вдатися до класичної схеми "хороший цар і поганий боярин".

"Усвідомлюючи, що його позиції похитнулися, Аксьонов почав панікувати. Зараз він розгорнув бурхливу, але безрезультатну імітацію діяльності: влаштовує публічні прочухани, відкрито погрожує місцевим "депутатам", намагаючись створити для Москви картинку тотального контролю та "сильної руки", - розповіли в "АТЕШ".

Як стверджують партизани, звільнення Аксьонова має відбутися одразу після вересневих "виборів".

Хто може замінити Аксьонова в Криму

В "АТЕШ" наголосили, що наразі список кандидатів на цю посаду є дуже коротким.

За даними руху, Путін схиляється до призначення так званого "міністра внутрішніх справ Республіки Крим" Олексія Дмитрієва.

Кремль нібито хоче поставити на чолі півострова силовика, який зможе придушити зростаюче невдоволення.

Водночас не виключено, що Путін може обрати одного з військових командирів у межах власної програми "Час героїв".