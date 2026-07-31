Путин готовит масштабную чистку в Крыму, - АТЕШ

Инсайдеры партизанского движения "АТЕШ" в оккупационной администрации полуострова узнали о новых планах Кремля.

По их словам, Путин планирует отстранить Аксенова, несмотря на то, что тот занимает должность уже более 12 лет.

"Именно на него планируют возложить всю ответственность за надвигающуюся гуманитарную катастрофу и провалы в обеспечении Крыма", - заявили партизаны.

Таким образом, глава Кремля хочет снизить уровень социального напряжения и сдержать растущее недовольство властями среди местного населения.

По мнению партизан, Путин рассчитывает, что масштабная кадровая чистка поможет ему справиться с сложившейся ситуацией.

В "АТЕШ" считают, что российский диктатор планирует прибегнуть к классической схеме "хороший царь и плохой боярин".

"Осознавая, что его кресло зашаталось, Аксенов впал в панику. Сейчас он развернул бурную, но бессмысленную имитацию деятельности: устраивает публичные разносы, открыто грозит местным "депутатам", пытаясь создать для Москвы картинку тотального контроля и "жесткой руки", - рассказали в "АТЕШ".

Как утверждают партизаны, увольнение Аксенова должно произойти сразу после сентябрьских "выборов".

Кто может заменить Аксенова в Крыму

В "АТЕШ" подчеркнули, что сейчас список кандидатов на этот пост очень короткий.

По данным движения, Путин склоняется к назначению так называемого "министра внутренних дел Республики Крым" Алексея Дмитриева.

Кремль якобы хочет поставить во главе полуострова силовика, который сможет подавить растущее недовольство.

В то же время, не исключено, что Путин может выбрать одного из военных командиров в рамках собственной программы "Время героев".