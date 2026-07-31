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Криму загрожує аварія в усій енергосистемі: окупанти ухвалили екстрене рішення

09:48 31.07.2026 Пт
2 хв
На півострові вже оголосили хаотичні відключення світла
aimg Юлія Капітонова
Криму загрожує аварія в усій енергосистемі: окупанти ухвалили екстрене рішення Фото: Ситуація в Криму продовжує погіршуватися (Getty Images)
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31 липня по всій території Криму запроваджено режим тимчасового обмеження електропостачання. Окупаційна влада лякає населення загрозою масштабної аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Крымэнерго".

"За командою диспетчера Чорноморського РДУ (філії АТ "СО ЄЕС") у Республіці Крим запроваджено режим тимчасового обмеження електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Окупаційна влада півострова запевняє населення, що це вимушений крок, якого неможливо уникнути.

Загарбники також стверджують, що лише таким чином можна запобігти перевантаженню електричної мережі, адже, за їхніми словами, наразі Криму загрожує аварія в усій енергосистемі.

Ба більше, російські окупанти не приховують, що йдеться саме про хаотичні відключення світла.

"У зв'язку з тим, що рішення про відключення електропостачання ухвалив системний оператор, точні погодинні графіки за районами електричних мереж наразі відсутні. Відключення здійснюватимуться точково та за потреби", — йдеться в заяві.

На цьому тлі "Крименерго" також визнало, що не може назвати точну дату та час скасування обмежень електропостачання.

Нещодавно РБК-Україна розповідало про "вибухову" ніч в Криму: спалахнули пожежі, а частина півострова залишилася без світла.

Також раніше Сили оборони паралізували рух на ключовій логістичній трасі окупованого Криму, що створило для ворога ще більше проблем.

Тим часом окупаційна влада ще раніше запровадила графік обмежень мобільного зв'язку для мешканців Криму.

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Крим Відключеня світла
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