Путін готовий до мирних переговорів з Україною без попередніх умов, - глава МЗС Китаю

З 7 по 10 травня голова КНР Сі Цзіньпін на запрошення Російської Федерації здійснив державний візит до Росії. Наприкінці поїздки міністр закордонних справ Ван I розповів деталі візиту китайського лідера.

Ван I зазначив, що цей візит став 11-м візитом Сі Цзіньпіна до Росії з моменту його призначення президентом Китайської Народної Республіки.

Розмова Путіна та Сі Цзіньпіна про Україну

За словами Ван I, голова Сі Цзіньпін зазначив, що щодо питання України Китай вітає всі зусилля, що сприяють миру.

Він зазначив, що Китай виступає за спільну, всеохопну, засновану на співпраці та сталу концепцію глобальної безпеки, і вважає за необхідне звертати увагу на законні проблеми безпеки всіх країн та усувати корінні причини криз.

"Президент Путін високо оцінив об'єктивну та справедливу позицію Китаю щодо української кризи та висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої ​​та міцної мирної угоди", - наголосив глава МЗС Китаю.