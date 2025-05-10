Путин готов к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий, - глава МИД Китая

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что готов к мирным переговорам без предварительных условий.
Об этом заявил министр иностранных дел Ван, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
С 7 по 10 мая председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Российской Федерации совершил государственный визит в Россию. В конце поездки министр иностранных дел Ван I рассказал детали визита китайского лидера.
Ван I отметил, что этот визит стал 11-м визитом Си Цзиньпина в Россию с момента его назначения президентом Китайской Народной Республики.
По словам Ван И, председатель Си Цзиньпин отметил, что по вопросу Украины Китай приветствует все усилия, способствующие миру.
Он отметил, что Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности, и считает необходимым обращать внимание на законные проблемы безопасности всех стран и устранять коренные причины кризисов.
"Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения", - подчеркнул глава МИД Китая.
Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин посетил Россию с четырехдневным визитом. Заметим, что, Си Цзиньпин и российский диктатор встретились в Москве 8 мая. В тот же день они сделали ряд заявлений.
Ранее мы писали, что СМИ узнали одну из тем переговоров Путина и Си Цзиньпина, которая не касалась Украины.
Заметим, что ранее Bloomberg сообщал, что во время данного путешествия Си Цзиньпин впервые призвал Путина к "справедливому" мирному соглашению по Украине.
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