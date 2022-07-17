ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин может готовить дочь стать его преемницей, - советник главы МВД

Новина українською →
Воскресенье 17 июля 2022 14:30
Путин может готовить дочь стать его преемницей, - советник главы МВД Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент России Владимир Путин вывел свою дочь Екатерину Тихонову в большую политику. Предположительно, он готовит ее стать его преемницей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра МВД Вадима Денисенко в эфире телеканала "Эспрессо".

Советник главы МВД считает, что недавнее заседание Совета безопасности России абсолютно ничего не изменило для Украины.

"Человека, который провалил импортозамещение в РФ поставили вице-премьером, который будет отвечать за оборонно-промышленный комплекс. Человека, который провалил обновление оборонно-промышленного комплекса - поставили руководить "Роскосмосом", - заявил Денисенко.

В то же время Денисенко отметил, что Путин недавно назначил Тихонову сопредседателем Координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей. Возможно, таким образом он постепенно готовит ее стать его преемницей.

"Он не сделал ее чиновницей, он сделал ее сопредседателем Координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей. Не исключено, что Путин начинает задумываться, чтобы дочь стала его преемницей", - подчеркнул Денисенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Путин снял с должности главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Согласно данным издания "Медуза", Рогозин может стать кремлевским куратором по Донбассу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники
Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года