Путин может готовить дочь стать его преемницей, - советник главы МВД
Президент России Владимир Путин вывел свою дочь Екатерину Тихонову в большую политику. Предположительно, он готовит ее стать его преемницей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра МВД Вадима Денисенко в эфире телеканала "Эспрессо".
Советник главы МВД считает, что недавнее заседание Совета безопасности России абсолютно ничего не изменило для Украины.
"Человека, который провалил импортозамещение в РФ поставили вице-премьером, который будет отвечать за оборонно-промышленный комплекс. Человека, который провалил обновление оборонно-промышленного комплекса - поставили руководить "Роскосмосом", - заявил Денисенко.
В то же время Денисенко отметил, что Путин недавно назначил Тихонову сопредседателем Координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей. Возможно, таким образом он постепенно готовит ее стать его преемницей.
"Он не сделал ее чиновницей, он сделал ее сопредседателем Координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей. Не исключено, что Путин начинает задумываться, чтобы дочь стала его преемницей", - подчеркнул Денисенко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Путин снял с должности главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Согласно данным издания "Медуза", Рогозин может стать кремлевским куратором по Донбассу.
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