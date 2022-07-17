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Путін може готувати доньку стати його наступницею, - радник голови МВС

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Неділя 17 липня 2022 14:30
Путін може готувати доньку стати його наступницею, - радник голови МВС Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Росії Володимир Путін вивів свою доньку Катерину Тихонову у велику політику. Імовірно він готує її стати його наступницею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра МВС Вадима Денисенка в ефірі телеканалу "Еспресо".

Радник голови МВС вважає, що нещодавнє засідання Ради безпеки Росії абсолютно нічого не змінило для України.

"Людину, яка провалила імпортозаміщення у РФ поставили віцепрем'єром, який буде відповідати за оборонно-промисловий комплекс. Людину, яка провалила оновлення оборонно-промислового комплексу - поставили керувати "Роскосмосом", - заявив Денисенко.

Водночас Денисенко зауважив, що Путін нещодавно назначив Тихонову співголовою координаційної ради з імпортозаміщення Російської спілки промисловців і підприємців. Можливо, таким чином він поступово готує її стати його наступницею.

"Він не зробив її чиновницею, він зробив її співголовою координаційної ради з імпортозаміщення Російської спілки промисловців і підприємців. Не виключено, що Путін починає задумуватися, щоб дочка стала його наступницею", - підкреслив Денисенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Путін звільнив з посади голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Згідно з даними видання "Медуза", Рогозін може стати кремлівським куратором по Донбасу.

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