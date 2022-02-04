Путин готов встретиться с Зеленским. В Кремле назвали условие

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи.

По его словам, Кремль хотел, чтобы эта встреча состоялась еще несколько лет назад.

"Мы считаем, что она должна была состояться давно. И они должны проходить регулярно. Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей", - заявил Песков.