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Путін готовий зустрітися з Зеленським. У Кремлі назвали умову

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Москва, П'ятниця 04 лютого 2022 12:12
Путін готовий зустрітися з Зеленським. У Кремлі назвали умову Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але для цього йому потрібно розуміння, що буде в результаті зустрічі.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

За його словами, Кремль хотів, щоб ця зустріч відбулася ще кілька років тому.

"Ми вважаємо, що вона мала відбутися давно. І вони повинні проходити регулярно. Але для того, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей", - заявив Пєсков.

Прес-секретар Путіна заявив, що з Києва спочатку йдуть заяви про те, що "виконання Мінських домовленостей означатиме розвал України, потім йде заява міністра, що виконання Мінських домовленостей на умовах Росії неможливе".

"Дуже важко говорить про зустрічі на найвищому рівні. Вони мають бути підготовлені. Поки що з підготовкою ми кульгаємо", - зазначив він.

Нагадаємо, ще в січні Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини, щоб "обговорити розбіжності".

При цьому Путін заявив, що Анкара готова запросити на переговори представників так званих Донецької та Луганської "народних республік". Тому у Кремлі хочуть почути реакцію України на цю пропозицію.

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