Путін у глухому куті, він може напасти на Європу під час війни в Україні, - Зеленський

За його словами, зараз Кремль веде гібридну війну проти Європи. А також перевіряє на міцність натовські "червоні лінії".

Не виключено, що Росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської країни ще до закінчення війни в Україні, вважає президент.

"Я вірю в це. Він може це зробити. Нам треба забути про загальний європейський скептицизм, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись ще. Він може робити і те, і інше одночасно", - сказав Зеленський.

На його думку, зростання гібридних атак із дронами в Європі пов'язане з відсутністю в Росії прогресу на передовій.

"Путін перебуває в глухому куті з точки зору реального успіху. Для нього це скоріше патова ситуація. Тому ці невдачі можуть спонукати його шукати інші території. Нам дуже важко, але ми вдома і захищаємося", - сказав він.

Він також додав, що нинішньому режиму в Росії потрібен зовнішній ворог, щоб згуртувати країну навколо Путіна. Який завжди вважав Захід і США ворогами, тому дружба з Росією - це не вихід для США.

Що раніше казав Зеленський про Путіна

Раніше президент України розповів, як пояснював Дональду Трампу, що Путін обманює його щодо нібито успіхів на фронті.

За його словами, українська розвідка з'ясувала, що Путін приватно хвалився союзникам планами окупувати весь Донбас ще до 15 жовтня.

"У нього недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми здебільшого залишаємося там, де стояли протягом останніх 2-3 місяців", - додав Зеленський.