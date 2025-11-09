Путин в тупике, он может напасть на Европу во время войны в Украине, - Зеленский

По его словам, сейчас Кремль ведет гибридную войну против Европы. А также проверяет на прочность натовские "красные линии".

Не исключено, что Россия может открыть второй фронт против другой европейской страны еще до окончания войны в Украине, считает президент.

"Я верю в это. Он может это сделать. Нам нужно забыть о всеобщем европейском скептицизме, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а затем может пойти куда-то еще. Он может делать и то, и другое одновременно", - сказал Зеленский.

По его мнению, рост гибридных атак с дронами в Европе связан с отсутствием у России прогресса на передовой.

"Путин находится в тупике с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовая ситуация. Поэтому эти неудачи могут побудить его искать другие территории. Нам очень трудно, но мы дома и защищаемся", - сказал он.

Он также добавил, что нынешнему режиму в России нужен внешний враг, чтобы сплотить страну вокруг Путина. Который всегда считал Запад и США врагами, поэтому дружба с Россией - это не выход для США.

Что раньше говорил Зеленский о Путине

Ранее президент Украины рассказал, как объяснял Дональду Трампу, что Путин обманывает его насчет якобы успехов на фронте.

По его словам, украинская разведка выяснила, что Путин в частном порядке хвастался союзникам планами оккупировать весь Донбасс еще до 15 октября.

"У него недостаточно людей. Его сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы в основном остаемся там, где стояли в течение последних 2-3 месяцев", - добавил Зеленский.