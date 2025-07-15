"Путін у глухому куті": у Франції підтримали риторику США і закликали ЄС посилити тиск

Спроби США зупинити війну в Україні

Штати останні місяці активізували дипломатичні зусилля, щоб зупинити війну в Україні. Американські представники провели низку окремих зустрічей з українською та російською сторонами. Під час однієї з таких ініціатив Вашингтон виступив із пропозицією про повне припинення вогню - Україна одразу погодилась, тоді як Росія відповіла зустрічними вимогами. Попри це, Київ та Москва повернулися до прямих переговорів і вже провели кілька раундів діалогу.

Зі свого боку, Трамп після повернення до влади суттєво змінив риторику щодо війни. Напередодні він висловив невдоволення позицією Путіна, пригрозив новим пакетом санкцій проти Росії та заявив про передачу Україні додаткових ЗРК Patriot.

Паралельно генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до керівництва Бразилії, Китаю та Індії із закликом вплинути на Кремль і закликати до припинення бойових дій, якщо прагнуть уникнути вторинних санкцій.

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