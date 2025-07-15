"Зателефонуйте Путіну": Рютте попередив Китай, Індію та Бразилію про вторинні санкції
Бразилії, Китаю та Індії варто зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну та закликати його до перемир'я, якщо вони бажають уникнути вторинних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, якого цитує Fox News.
"Це важливо. Тож сьогодні, якщо ви перебуваєте в Пекіні, Делі чи Бразилії і знаєте, що це наближається, вам, можливо, варто зателефонувати Путіну і сказати: "Привіт, друже, ми все ще купуємо у вас товари, але ви маєте серйозно поставитися до переговорів про перемир'я чи мирну угоду, інакше ми зазнаємо вторинних санкцій", - заявив він.
Варто пояснити, що вчора, 14 липня, голова Білого дому Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 100% проти торгових партнерів Росії, якщо протягом найближчих 50 днів не буде досягнуто угоди про мир в Україні.
Спроби США зупинити війну в Україні
Останніми місяцями Штати організували кілька окремих зустрічей із представниками як України, так і Росії. На одній із таких зустрічей Вашингтон запропонував запровадити повне припинення вогню - Київ одразу висловив згоду, тоді як Москва відповіла висуванням власних умов. Попри це, Росія та Україна повернулись до прямих переговорів й провели вже декілька раундів діалогу.
Риторика Трампа щодо України та Росії суттєво змінились з того часу, як він вдруге очолив Білий дім. Вчора ж він висловив розчарування Путіним та дав йому 50 днів на завершення війни, інакше Штати введуть проти РФ нові санкції. Зокрема оголосив про передачу Україні додаткових установок Patriot.
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