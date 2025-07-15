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"Зателефонуйте Путіну": Рютте попередив Китай, Індію та Бразилію про вторинні санкції

Вівторок 15 липня 2025 10:14
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"Зателефонуйте Путіну": Рютте попередив Китай, Індію та Бразилію про вторинні санкції Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бразилії, Китаю та Індії варто зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну та закликати його до перемир'я, якщо вони бажають уникнути вторинних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, якого цитує Fox News.

"Це важливо. Тож сьогодні, якщо ви перебуваєте в Пекіні, Делі чи Бразилії і знаєте, що це наближається, вам, можливо, варто зателефонувати Путіну і сказати: "Привіт, друже, ми все ще купуємо у вас товари, але ви маєте серйозно поставитися до переговорів про перемир'я чи мирну угоду, інакше ми зазнаємо вторинних санкцій", - заявив він.

Варто пояснити, що вчора, 14 липня, голова Білого дому Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 100% проти торгових партнерів Росії, якщо протягом найближчих 50 днів не буде досягнуто угоди про мир в Україні.

Спроби США зупинити війну в Україні

Останніми місяцями Штати організували кілька окремих зустрічей із представниками як України, так і Росії. На одній із таких зустрічей Вашингтон запропонував запровадити повне припинення вогню - Київ одразу висловив згоду, тоді як Москва відповіла висуванням власних умов. Попри це, Росія та Україна повернулись до прямих переговорів й провели вже декілька раундів діалогу.

Риторика Трампа щодо України та Росії суттєво змінились з того часу, як він вдруге очолив Білий дім. Вчора ж він висловив розчарування Путіним та дав йому 50 днів на завершення війни, інакше Штати введуть проти РФ нові санкції. Зокрема оголосив про передачу Україні додаткових установок Patriot.

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