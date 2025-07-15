"Путин в тупике": во Франции поддержали риторику США и призвали ЕС усилить давление

Попытки США остановить войну в Украине

Штаты последние месяцы активизировали дипломатические усилия, чтобы остановить войну в Украине. Американские представители провели ряд отдельных встреч с украинской и российской сторонами. Во время одной из таких инициатив Вашингтон выступил с предложением о полном прекращении огня - Украина сразу согласилась, тогда как Россия ответила встречными требованиями. Несмотря на это, Киев и Москва вернулись к прямым переговорам и уже провели несколько раундов диалога.

Со своей стороны, Трамп после возвращения к власти существенно изменил риторику относительно войны. Накануне он выразил недовольство позицией Путина, пригрозил новым пакетом санкций против России и заявил о передаче Украине дополнительных ЗРК Patriot.

Параллельно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к руководству Бразилии, Китая и Индии с призывом повлиять на Кремль и призвать к прекращению боевых действий, если стремятся избежать вторичных санкций.

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