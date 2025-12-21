ua en ru
Путін фактично сам обрав Віткоффа переговірником від США з РФ, - WSJ

Неділя 21 грудня 2025 02:14
UA EN RU
Путін фактично сам обрав Віткоффа переговірником від США з РФ, - WSJ Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Кремля Володимир Путін, використовуючи зв'язки зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії, фактично сам вибрав Стіва Віткоффа, як бажаного парламентера з боку адміністрації Трампа.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, Путін був зацікавлений зустрітися саме з Віткоффом. Запрошення приїхати в Росію надійшло від посланника глави Кремля Кирила Дмитрієва, який використовував принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана як посередника. У матеріалі йдеться, що принц Саудівської Аравії вже давно є давнім другом Дмитрієва.

Заступник прес-секретаря Білого дому Анна Келлі в коментарі виданню зі свого боку стверджує, що рішення про призначення Віткоффа ухвалив виключно президент США Дональд Трамп. Вона додала, що "припущення, що іноземні країни чинили будь-який вплив на це рішення, є абсурдним".

Також WSJ пише, що згідно з джерелами, під час перебування Віткоффа в Саудівській Аравії, принц Мохаммед запропонував порекомендувати спецпредставника Трампа російській стороні. Причому наголошується, що країна багато років пропонувала США свою допомогу в тому, щоб укласти мирну угоду між РФ і Україною.

Як кажуть співрозмовники, Москва для зустрічі з американським представником мала одну вимогу - Стів Віткофф мав приїхати сам, тобто - без співробітників ЦРУ, дипломатів або навіть банально перекладача.

Згідно з даними в публікації, Путін вивчав оточення Трампа, включно з посланцем з питань України та Росії Кітом Келлогом. Однак у звітах російської розвідки була інформація, що дочка Келлога керує благодійною організацією в Україні. Це, своєю чергою, було тривожним сигналом, що Келлог може бути ворожим до вимог РФ.

WSJ розповідає, що під час першої зустрічі Віткоффа і Путіна, представник США постійно робив нотатки, слухаючи лекцію глави Кремля про "тисячолітню історію Росії". Сам Путін у цей час оцінював, чи справді переднім сидить людина, яка була відкрита до російської позиції.

Видання також відзначило той факт, що Віткофф за цей час здійснив уже 6 поїздок до Москви, в той час, як в Україну жодного разу так і не приїхав. За слова представника Білого дому, Віткофф літає в Росію на своєму приватному літаку і оплачував усі витрати сам. Крім того, в деякі закордонні поїздки він бере свою дівчину Лорен Олайю, яка раніше була професійною гольфісткою і ведучою.

Як уточнюють журналісти, високопоставлені чиновники уряду США, які були в Росії, отримували інструкції зі збірки, більш відомі як "Московські правила". Там було описано безліч способів, як агенти РФ намагалися вистежувати, заманювати в пастку, компрометувати, а також вербувати американських гостей.

"Поява Віткоффа як посланника в Кремлі - це частково історія про маневри Путіна, спрямовані на те, щоб відсунути американських дипломатів і зблизитися з мільярдерами. Це не було складно. Трамп не приховував свого скептицизму щодо традиційних інститутів і альянсів, цінуючи особисту лояльність такого багаторічного друга, як Віткофф", - пише видання.

Резюмуючи WSJ вказує, що поки неясно, як Путін сприйняв цей канал бізнесменів-дипломатів. Тобто, йдеться про реальне його бажання закінчити війну або ж навпаки, очільник Кремля веде гру, "щоб зіграти на меркантильних цінностях Трампа і затягнути його в пастку".

Мирний план США

Нагадаємо, що Україна, США та Європа вже майже місяць працюють над доопрацюванням нового мирного американців, який може покласти край війні в Україні.

Так, у п'ятницю, 19 грудня, у Маямі відбулася чергова зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова з американськими та європейськими партнерами. Як анонсувалася, з американської сторони буде Стів Віткофф.

Уже в суботу, 20 грудня, до Маямі прилетів російський посланник Кирило Дмитрієв, у якого теж відбуваються зустрічі з Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Ближче до ночі посланник Путіна дав перший коментар щодо переговорів по Україні, зазначивши, що вони дискусії йдуть конструктивно.

