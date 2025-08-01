Путін дорікнув Трампу "надмірними очікуваннями" від Росії

Російський диктатор Володимир Путін непрямо відповів на критику президента США Дональда Трампа і звинуватив того в "надлишкових очікуваннях".
Як передає РБК-Україна, заяву голови Кремля наводить російська служба BBC.
Під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком очільник Кремля напряму не згадував Дональда Трампа, але побічно відреагував на його заяву про розчарування.
"Що стосується якихось розчарувань з боку кого б то не було, то всі розчарування - вони виникають від надмірних очікувань, як відомо, загальне правило", - заявив Путін.
Він продовжив, що ґрунтовні розмови потрібно вести "не на публіці, а в тиші переговорного процесу".
Нагадаємо, після останньої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про своє розчарування, наголошуючи, що очільник Кремля не виявляє готовності завершити війну проти України.
Трамп також кілька разів повторював, що Україна для Путіна "як зіниця ока".
Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо зазначав, що Трампа засмучує, коли після чергових переговорів із Путіним він бачить, що Росія знову руйнує мирні міста України своїми атаками.
На тлі своєї розчарованості Трамп пригрозив Росії 100% вторинними тарифами. Якщо президент США виконає обіцяне, то такі заходи мають набути чинності після 8 серпня.