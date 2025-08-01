UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

Путін дорікнув Трампу "надмірними очікуваннями" від Росії

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін непрямо відповів на критику президента США Дональда Трампа і звинуватив того в "надлишкових очікуваннях".

Як передає РБК-Україна, заяву голови Кремля наводить російська служба BBC.

Під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком очільник Кремля напряму не згадував Дональда Трампа, але побічно відреагував на його заяву про розчарування.

"Що стосується якихось розчарувань з боку кого б то не було, то всі розчарування - вони виникають від надмірних очікувань, як відомо, загальне правило", - заявив Путін.

Він продовжив, що ґрунтовні розмови потрібно вести "не на публіці, а в тиші переговорного процесу".

Заяви Трампа

Нагадаємо, після останньої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про своє розчарування, наголошуючи, що очільник Кремля не виявляє готовності завершити війну проти України.

Трамп також кілька разів повторював, що Україна для Путіна "як зіниця ока".

Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо зазначав, що Трампа засмучує, коли після чергових переговорів із Путіним він бачить, що Росія знову руйнує мирні міста України своїми атаками.

На тлі своєї розчарованості Трамп пригрозив Росії 100% вторинними тарифами. Якщо президент США виконає обіцяне, то такі заходи мають набути чинності після 8 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні