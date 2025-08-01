Путін дорікнув Трампу "надмірними очікуваннями" від Росії

Під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком очільник Кремля напряму не згадував Дональда Трампа, але побічно відреагував на його заяву про розчарування.

"Що стосується якихось розчарувань з боку кого б то не було, то всі розчарування - вони виникають від надмірних очікувань, як відомо, загальне правило", - заявив Путін.

Він продовжив, що ґрунтовні розмови потрібно вести "не на публіці, а в тиші переговорного процесу".