Трамп заявив, що розчарований Путіним, але "ще не закінчив з ним"

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований диктатором РФ Володимиром Путіним, але не відмовляється від контактів. Він також пригрозив Росії новими тарифами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Після зустрічі з генеральним секретарем НАТО у Білому домі Трамп провів 20-хвилинну розмову з BBC, у якій докладно висловився щодо війни в Україні.

За словами Трампа, він чотири рази вважав, що мирна угода з Росією є реальною, однак кожного разу події змінювалися в гірший бік. Путін, на його думку, не виправдав очікуваного.

Хоча президент США і визнає, що розчарований, він наголосив, що "не закінчив з ним".

Він також пояснив, що особисто нікому повністю не довіряє, включаючи Путіна.

"У нас буде чудова розмова. Я скажу: "Це добре, я думаю, що ми близькі до завершення", а потім він знесе будівлю в Києві", - сказав він.

Трамп дав чіткий сигнал: якщо Росія не піде на припинення вогню протягом найближчих 50 днів, Сполучені Штати готують нові жорсткі торговельні тарифи.

При цьому він не виключив, що певна дипломатична комунікація з Москвою все ще триває.

Про НАТО та зовнішню політику

Хоча в минулому Трамп критикував НАТО як організацію, яка втратила актуальність, нині він визнає, що Альянс суттєво змінився.

Причина, за його словами, у тому, що країни-члени почали самостійно фінансувати оборонні зобов'язання.

Президент також підтвердив прихильність США до принципу колективної оборони, оскільки він забезпечує захист менших держав від більш агресивних.

Він також згадав про майбутній державний візит до Британії у вересні, зазначивши, що планує "гарно провести час" і висловити повагу до короля Чарльза.