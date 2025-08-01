Путин упрекнул Трампа в "избыточных ожиданиях" от России

Во время встречи с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко глава Кремля напрямую не упоминал Дональда Трампа, но косвенно отреагировал на его заявление о разочаровании.

"Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования - они возникают от избыточных ожиданий, как известно, общее правило", - заявил Путин.

Он продолжил, что обстоятельные разговоры нужно вести "не на публике, а в тиши переговорного процесса".