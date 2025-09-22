Путін ділить українську землю між бойовиками: ЦНС викрив колоніальну політику Кремля

За інформацією ЦНС, окупанти планують передавати у власність бойовикам території, захоплені російською армією та фактично відібрані в українців. У центрі наголошують, що така ініціатива Кремля ще раз підкреслює колоніальний характер війни, яку веде путінський режим.

"Російська війна є суто колоніальною, і обіцянка Путіна видати по два гектари нашої землі бойовикам є прямим підтвердженням цього", - йдеться у заяві.

ЦНС також нагадав, що раніше російська пропаганда поширювала фейки про нібито наміри Києва "роздавати донбаські землі українським солдатам". Нині ж саме Кремль офіційно озвучує плани щодо поділу української землі на "трофеї" для учасників агресії.

Викриті наміри Путіна вкотре підтверджують, що війна Росії проти України має не лише військовий, а й відверто колоніальний вимір - з метою захоплення територій та їх подальшого використання для винагородження найманців і бойовиків.